Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре страны

Трамп заявил, что близок к решению об ударах по электростанциям и мостам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что он близок к принятию решения о новых ударах по электростанциям и мостам на территории Ирана. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Трей Йингст.

«Президент Трамп сказал мне, что он близок к отдаче приказа о новых ударах по иранским электростанциям и мостам», — сказал журналист.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется «заплатить за это цену». По словам американского лидера, Тегерану могли представить «прекрасные для них» условия в рамках соглашения.

Накануне телеканал CNN подсчитал, что президент США 37 раз заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном. По мнению журналистов, есть три причины, почему американский лидер так часто говорит об этом: потому что заблуждается; пытается успокоить финансовые рынки; или считает, что сможет воплотить это в жизнь. Тем не менее в CNN призвали больше не относиться к его заявлениям о скорой мирной сделке серьезно.

Ранее в США рассказали, почему Трампу сложно решить «иранский вопрос».