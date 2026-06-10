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Политика

В Германии потребовали выделять больше денег и техники Украине

Депутат бундестага Эрнст: Германия должна давать больше денег и техники Украине
Global Look Press

Германии необходимо увеличить поддержку Украины, перенимать ее боевой опыт, а также ускорить перевооружение бундесвера из-за России. Об этом заявил депутат бундестага от ХДС Бастиан Эрнст, чьи слова приводит «Укринформ».

По его словам, Россия является «проблемой», что подтверждается «каждый день». Депутат утверждает, что президент Владимир Путин якобы определяет Запад в качестве противника, в связи с чем Германии необходимо действовать более решительно.

«Мы должны идти вперед, мы должны больше поддерживать Украину. Нам нужно больше денег для Украины. Нам нужно больше техники для Украины», — заявил Эрнст.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал военную поддержку Украины и санкции против России верным средством для завершения конфликта. Мерц заверил, что Европа не ослабит усилий в поддержке Украины, поскольку они «оказывают воздействие» на ход противостояния Москвы и Киева.

Ранее в Германии раскрыли, чьи интересы на самом деле преследует Мерц.

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