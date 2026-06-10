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Политика

Украина готовится выделить средства из госбюджета на нужды армии

Рада поддержала законопроект о допфинансировании армии из госбюджета на $35 млн
РИА Новости

Верховная рада 10 июня поддержала законопроект о дополнительном финансировании Вооруженных сил Украины из государственного бюджета на 2026-й год на сумму в 1,56 млрд гривен (около $35 млн). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Законопроект поддержали 242 депутата Верховной Рады. Против проголосовали 19 человек, а 29 воздержались. Всего в заседании участвовали 307 парламентариев.

Издание указало, что законопроект не предусматривает дополнительных средств на обещанное президентом Украины Владимиром Зеленским повышение зарплат военным. Эти деньги должны быть найдены внутри министерства обороны.

Накануне в интервью британской газете The Guardian Зеленский заявил о необходимости перевода ВСУ на контрактную систему. Он подчеркнул, что для реформирования украинской армии требуется дополнительное финансирование. Президент выразил надежду на поддержку со стороны союзников.

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла 7 июня на Даунинг-стрит в Лондон, украинский лидер попросил у своих «европейских друзей» финансовую поддержку для преобразования вооруженных силы Украины в контрактную армию по европейскому образцу.

Ранее на Украине назвали процент незаконно мобилизованных в ВСУ солдат.

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