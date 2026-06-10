В Армении оппозиция потребовала аннулировать итоги голосования на одном из участков

Блок «Сильная Армения» требует признать недействительными итоги голосования на одном из участков на выборах 7 июня. Об этом сообщил журналистам глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян, передает РИА Новости.

«Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги на участке 12/13 (в городе Арташат)», — сказал он.

Овакимян указал, что на этом участке примерно в 17:00 по московскому времени обнаружили отсутствие бюллетеня партии «Национально-демократический полюс». Выяснилось это, когда один из избирателей потребовал его.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр страны Никол Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее в Кремле заявили, что пока не готовы поздравить Пашиняна с победой на выборах.