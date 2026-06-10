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Политика

Бывший президент Польши высказался о тайном соглашении с Зеленским в 2022 году

Дуда заявил, что не заключал тайное соглашение с Зеленским в январе 2022 года
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Бывший президент Польши Анджей Дуда в комментарии для польского интернет-издания Onet отверг слухи о том, что в январе 2022 года заключил тайное соглашение с украинским лидером Владимиром Зеленским о сдержанности в исторических вопросах.

«Я однозначно и решительно заявляю, что такого соглашения не было. Информация не соответствует действительности», — сказал Дуда.

Он добавил, что во время общения с Зеленским всегда подчеркивал необходимость урегулирования исторических событий, в том числе затрагивал тему эксгумации останков жертв Волынской резни. Дуда также отметил, что Зеленский прекрасно знает отношение поляков к Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА) и Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН).

О том, что Дуда и Зеленский заключили тайное соглашение в 2022 году, заявил директор Военно-исторического бюро и член Коллегии Института национальной памяти Гжегож Мотыка. По его словам, это показывает Дуду с плохой стороны.

8 июня премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х публично обратился к нынешнему президенту Польши Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому и призвал их к диалогу.

В отношениях Украины и Польши произошел раскол после того, как Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» — пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В Польше действия Зеленского сочли фатальной ошибкой и призвали его принести извинения.

Ранее Захарова словами «Доброе утро. Проснулись?» отреагировала на истерику Польши из-за Зеленского.

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