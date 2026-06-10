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Политика

В ЕС хотят ограничить право голоса будущих членов блока

Пять стран ЕС предлагают ограничить право голоса будущих членов объединения
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить право голоса будущих членов Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на их совместное заявление.

В связи с тем, что Черногория надеется вступить в ЕС в 2028 году, а Албания, Украина и Молдавия стремятся продвинуться в своих заявках на вступление, среди европейских правительств продолжаются дискуссии о том, следует ли изменить правила для новых членов, отмечает агентство.

В некоторых столицах призывают Брюссель разработать более строгие гарантии для будущих членов, отчасти из-за опыта блока, связанного с откатом от демократии в Венгрии.

В документе были изложены возможные варианты, которые могли бы быть включены в будущие договоры о присоединении, включая новый механизм мониторинга и защитную оговорку, которая позволила бы принимать меры в случае серьезного отступления в таких областях, как демократия и свобода СМИ.

«ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности, в тех частях законодательства ЕС, где требуется единогласие», — говорится в заявлении этих пяти стран.

На прошлой неделе председательствующий в ЕС Кипр сообщил, что начал подготовку к официальному открытию переговоров с Украиной и Молдавией по вопросам, касающимся верховенства права и демократических стандартов.

Ранее сообщалось, что попытки Киева ускорить членство в ЕС вызывают беспокойство в Брюсселе.

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