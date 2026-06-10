ЕС предложил внести в санкционный список российских чиновников, в том числе Мединского

Euobserver: ЕС хочет ввести санкции против Мединского, Дегтярева и Дворковича

Европейсксий союз предложил ввести санкции против помощника президента России Владимира Мединского, министра спорта РФ Михаила Дегтярева и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича. Об этом сообщает Euobserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии.

Отмечается, что также предлагается внести в санкционные списки нескольких российских бизнесменов. Их имена не приводятся.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 21-й пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и впервые — рыбный промысел.

Кроме того, Евросоюз впервые предложил запретить въезд в страны сообщества всем, кто служил в вооруженных силах России с момента начала специальной военной операции на Украине.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что 21-й пакет антироссийских санкций ЕС «бумерангом» ударит по самим европейцам.