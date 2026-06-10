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Политика

В МИД РФ заявили о «качественно новом» уровне вовлеченности Канады в украинский конфликт

Захарова: вовлеченность Канады в украинский конфликт вышла на новый уровень
Global Look Press

Соглашение Канады и Украины по производству беспилотников говорит о качественно новом уровне вовлеченности Оттавы в украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

«Отброшены все маски, проявилась вся суть отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны», — указала дипломат.

Захарова добавила, что Россия оставляет за собой право «адекватного ответа» на решение Канады производить на своей территории беспилотники для Украины. По ее словам, Москва будет учитывать эти новые обстоятельства в своем военном планировании. Кроме того, дипломат пообещала, что РФ разместит адреса всех производств БПЛА в Канаде.

В конце мая минобороны Канады объявило, что Оттава и Киев подписали соглашение о производстве украинских беспилотников. В рамках этого договора украинская компания Airlogix и канадский разработчик БПЛА Sentinel Research and Development будут совместно производить БПЛА для нужд ВСУ.

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что этим соглашением Канада показала свое желание подпитывать конфликт на Украине. Степанов назвал это частью враждебной по отношению к России политики кабинета премьер-министра Канады Марка Карни.

Ранее премьер Канады дерзко обратился к России.

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