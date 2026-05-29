Посол России в Канаде Олег Степанов рассказал ТАСС, что Оттава показала свое желание подпитывать конфликт на Украине.

По его словам, об этом говорит договоренности о производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Канады. Степанов подчеркнул, что это является частью враждебной по отношению к России политики кабинета премьер-министра Канады Марка Карни.

«Фактически Оттава переходит на новый уровень вовлеченности в украинский кризис — от поставок вооружений и финансовой помощи к прямой кооперации с антинародной киевской хунтой в сфере военно-промышленного производства», — отметил Степанов.

24 мая Карни на своей странице в соцсети Х призвал Россию «немедленно прекратить удары» по Украине и тем самым «положить конец» конфликту. Так он прокомментировал информацию о том, что по территории республики, в том числе Киеву, наносились массовые удары.

Он заверил, что Канада продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине и Европе.

