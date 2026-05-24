Премьер Канады дерзко обратился к России

Премьер-министр Канады Марк Карни на своей странице в соцсети Х призвал Россию «немедленно прекратить удары» по Украине и тем самым «положить конец» конфликту. Так он прокомментировал информацию о том, что по территории республики, в том числе Киеву, наносились массовые удары.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне. Они продлевают человеческие страдания и не делают ничего, чтобы изменить тот факт, что Россия проиграет эту войну», — написал Карни.

Он заверил, что Канада продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине и Европе.

В ночь на 24 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. населения. Кроме того, сирены были включены на всей территории Украины.

За ночь в столице Украины неоднократно слышались взрывы. Как писало издание «Страна.ua», воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе использования ракеты «Орешник». Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

