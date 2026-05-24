Премьер Канады дерзко обратился к России

Премьер Канады Карни призвал Россию немедленно прекратить удары по Украине
Премьер-министр Канады Марк Карни на своей странице в соцсети Х призвал Россию «немедленно прекратить удары» по Украине и тем самым «положить конец» конфликту. Так он прокомментировал информацию о том, что по территории республики, в том числе Киеву, наносились массовые удары.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне. Они продлевают человеческие страдания и не делают ничего, чтобы изменить тот факт, что Россия проиграет эту войну», — написал Карни.

Он заверил, что Канада продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине и Европе.

В ночь на 24 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. населения. Кроме того, сирены были включены на всей территории Украины.

За ночь в столице Украины неоднократно слышались взрывы. Как писало издание «Страна.ua», воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе использования ракеты «Орешник». Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Ранее президент Чехии заявил, что мир в Европе больше не гарантирован.

 
