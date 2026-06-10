ВСУ практически уничтожили один из символов Севастополя

Здание музея Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» практически уничтожено в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, Киев целенаправленно атаковал важный символ Севастополя, но не сможет запугать его жителей.

Развожаев уточнил, что после ночного удара ВСУ загорелась крыша здания-панорамы. В настоящее время на месте инцидента работают 83 сотрудника МЧС и 22 единицы спецтехники. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — отметил губернатор города, добавив, что панораму обороны, как и после событий Великой Отечественной войны, восстановят.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были нейтрализованы в небе над 19 российскими регионами, а также над республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее на территории всех регионов УрФО отменили режим ракетной опасности.