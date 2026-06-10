Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

«Мы где вообще?»: Захарову высмеяла ситуацию с отстранением прокурора МУС

Захарова высказалась об отстранении прокурора МУС
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию вокруг прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который был отстранен от должности на фоне расследования.

Захарова заявила, что считает противоречивой ситуацию, при которой прокурор принимал решения о выдаче ордеров на арест глав государств, не входящих в структуру суда, тогда как в отношении него самого длительное время велась проверка.

«И все это длится месяцами и годами, потому что вы не понимаете, этот человек достойный или недостойный. Мы где вообще? Мы на какой сейчас остановке?» — возмутилась Захарова.

Хан в 2023 году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Россия юрисдикцию МУС не признает. После выдачи ордеров СК возбудил уголовное дело против Хана и судей МУС.

В начале июня 2026 года Карим Хан лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее девять представителей МУС получили в России различные сроки лишения свободы.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!