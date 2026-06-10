«Мы где вообще?»: Захарову высмеяла ситуацию с отстранением прокурора МУС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию вокруг прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который был отстранен от должности на фоне расследования.

Захарова заявила, что считает противоречивой ситуацию, при которой прокурор принимал решения о выдаче ордеров на арест глав государств, не входящих в структуру суда, тогда как в отношении него самого длительное время велась проверка.

«И все это длится месяцами и годами, потому что вы не понимаете, этот человек достойный или недостойный. Мы где вообще? Мы на какой сейчас остановке?» — возмутилась Захарова.

Хан в 2023 году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Россия юрисдикцию МУС не признает. После выдачи ордеров СК возбудил уголовное дело против Хана и судей МУС.

В начале июня 2026 года Карим Хан лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее девять представителей МУС получили в России различные сроки лишения свободы.