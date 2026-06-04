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Политика

«Надеемся, что сделает выводы»: МИД России поделился ожиданиями от нового генсека ООН

МИД: РФ надеется, что новый генсек ООН сделает выводы из ошибок предшественника
Shutterstock

Россия надеется, что новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) сделает выводы из ошибок предшественника. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Реалистично говоря, Антониу Гутерреш уже фактически «на выходе» из своего кабинета, до конца года в ООН должен появиться новый генеральный секретарь. Хочется надеяться, что он сделает выводы из ошибок предшественника», — говорится в публикации.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона продолжит этого добиваться.

Также Захарова заявила, что за годы работы действующего генсека Антониу Гутерриша авторитет ООН пошатнулся. По ее словам, внесение РФ в «черный список» за якобы причастность российских военных к случаям насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине, не имеет под собой никакой доказательной базы. У Гутерриша, как полагает Захарова, уже давно сформировалось предвзятое отношение к России, когда выводы формируются заранее, а «факты подгоняются под политический нарратив».

Ранее Захарова словами Рыжовой из «Служебного романа» высказалась о нехватке денег в ООН.

 
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