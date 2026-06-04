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Политика

Кандидат на пост генсека ООН заявила, что готова работать с Россией

Гринспан: Россия необходима ООН
Shutterstock

Россия является необходимым членом ООН и принимает активное участие в деятельности всемирной организации. Об этом заявила кандидат на пост генсека ООН, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в специальном отпуске Ребека Гринспан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

Она считает, что потенциал России необходимо использовать при обсуждении и решении важных вопросов повестки.

«Россия является необходимым компонентом ООН. И Россия очень активно принимает участие в деятельности ООН», — указала она.

По ее словам, в случае ее избрания генсеком организации, она первым делом попросила бы организовать интерактивный диалог с привлечением к нему России, чтобы «достичь большей стабильности».

Также Гриспан указала, что будет взаимодействовать с Россией и продолжать этот диалог, который является ключевым для устойчивости и будущего ООН.

26 февраля глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций должен строго следовать Уставу ООН и быть добросовестным.

Нынешним, девятым по счету главой организации, является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года. Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря текущего года.

Ранее МИД России поделился ожиданиями от нового генсека ООН.

 
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