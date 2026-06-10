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Политика

Мерц заявил о конце своего терпения по отношению к СДПГ

Мерц: мое терпение по отношению к социал-демократам находится на исходе
Liesa Johannssen/Reuters

Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его терпение по отношению к входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подходит к концу. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

По словам Мерца, выступившего на заседании парламентской группы ХДС/ХСС, его терпение сейчас находится на исходе, в том числе по отношению к Социал-демократической партии. Недовольство канцлера вызвано тем, что социал-демократы блокируют законопроект о развитии инфраструктуры, который был утвержден правительством еще в декабре 2025 года. Однако из-за противодействия СДПГ он до сих пор не одобрен бундестагом. СДПГ хочет добиться привязки нового закона к действующему законодательству об охране окружающей среды.

3 мая сообщалось, что Мерц оказался в центре скандала после встречи с избирателями. На мероприятии больная раком женщина поинтересовалась у него, почему немецкое правительство решило провести сокращения в сфере здравоохранения и одновременно с этим планировало повысить зарплаты министрам. Вместо того чтобы проявить сочувствие, Мерц начал грубить женщине, назвав ее заявление ложным.

Ранее канцлер ФРГ разочаровался в результатах выборов.

 
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