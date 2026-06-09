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Политика

Захарова раскритиковала слова Зеленского о людях в качестве «козырей»

Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский проиграл свой народ.

Так она прокомментировала слова Зеленского о том, что живые люди — смелые и умные граждане — являются главными «картами» Украины.

«Война для него — казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов», — написала дипломат.

Захарова добавила, что «загнанный в угол наркоман» вновь прибежал к своим покровителям за «очередной дозой» и теперь в Лондоне дрожащей рукой требует еще больше денег, оружия и «пушечного мяса».

До этого украинский Telegram-канал УНИАН сообщил, что в ходе встречи «евротройки» (Франция, Германия, Великобритания) с Зеленским последний предлагал британскому премьер-министру Киру Стармеру потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на систему противовоздушной обороны Украины. По словам Зеленского, он обсудил со Стармером судьбу £2,4 млрд, полученных от продажи Абрамовичем футбольного клуба «Челси».

Ранее помощник Путина сообщил о закрытых контактах России с Украиной.

 
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