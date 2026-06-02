Премьер-министра Венгрии Мадьяра высмеяли за видеообращение из туалета

Аналитик Кошкович: Мадьяру не следовало записывать видеообращение из уборной
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр записал видеообращение из уборной, но данный шаг был неуместен. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он прокомментировал видеообращение главы правительства, записанное в туалете штаб-квартиры Венгерского национального банка. Мадьяр выбрал такую локацию, чтобы продемонстрировать уровень коррупции, к которой якобы были причастны его предшественники. Премьер-министр пытался показать чересчур роскошные интерьеры в уборной, но в реальности продемонстрировал обычный ремонт.

«Если отбросить очевидное — то, что премьер-министру, пожалуй, не стоит снимать на видео унитазы и туалетные ершики — разве можно посчитать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры центрального банка европейской страны?» — задался вопросом Кошкович.

По словам аналитика, ему доводилось бывать в уборных и с более шикарным ремонтом. Это были туалеты «в пабах с вполне умеренными ценами», подчеркнул он.

1 июня глава правительства Венгрии заявил, что инициирует в парламенте процедуру импичмента президента республики Тамаша Шуйока. Мадьяр уточнил, что пойдет на такой шаг, если венгерский лидер сам не покинет данный пост.

Ранее Мадьяр рассказал, будет ли Будапешт поставлять оружие Киеву.

 
