Премьер-министра Венгрии Мадьяра высмеяли за видеообращение из туалета

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр записал видеообращение из уборной, но данный шаг был неуместен. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он прокомментировал видеообращение главы правительства, записанное в туалете штаб-квартиры Венгерского национального банка. Мадьяр выбрал такую локацию, чтобы продемонстрировать уровень коррупции, к которой якобы были причастны его предшественники. Премьер-министр пытался показать чересчур роскошные интерьеры в уборной, но в реальности продемонстрировал обычный ремонт.

«Если отбросить очевидное — то, что премьер-министру, пожалуй, не стоит снимать на видео унитазы и туалетные ершики — разве можно посчитать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры центрального банка европейской страны?» — задался вопросом Кошкович.

По словам аналитика, ему доводилось бывать в уборных и с более шикарным ремонтом. Это были туалеты «в пабах с вполне умеренными ценами», подчеркнул он.

1 июня глава правительства Венгрии заявил, что инициирует в парламенте процедуру импичмента президента республики Тамаша Шуйока. Мадьяр уточнил, что пойдет на такой шаг, если венгерский лидер сам не покинет данный пост.

