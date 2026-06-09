Эксперт объяснил отказ Германии и Франции от разработки новейшего истребителя

Разработка новейшего истребителя шестого поколения, от которой отказались Германия и Франция, требует больших затрат. При этом работу в этом направлении ведут только Россия и США. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт Алексей Анпилогов.

По словам специалиста, отказ Германии и Франции от совместной разработки истребителя говорит о кризисе не только европейского авиапрома, но и в целом системы пилотируемой авиации. Он назвал истребитель шестого поколения «виртуальной концепцией», предполагающей тесного взаимодействия между самолетом и дронами, которые выполняют вспомогательные функции.

Эксперт подчеркнул, что концепция истребителей шестого поколения находится под большим давлением успехов в низком и среднем небе.

«Конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали уязвимость платформ, которые должны дополнять истребители шестого поколения, против более дешевых ударных дронов. Так, мы видим, что американские разведывательный БПЛА Triton и разведывательно-ударный беспилотник Reaper становятся «жертвами» простых летательных аппаратов, а также классических систем ПВО», — объяснил он.

При это аналитик не исключил, что в будущем концепция может быть пересмотрена. Он напомнил, что сейчас самой передовой разработкой Европы является истребитель поколения 4+. На данный момент у европейцев нет даже истребителя пятого поколения, который стал бы первым шагом в концепте боевого самолета новейшего поколения.

Проект FCAS стал попыткой Парижа и Берлина «перепрыгнуть» технологическую пропасть, разделяющую их авиапром с российским, американским и китайским. Эксперт придерживается мнения, что то, что компании-разработчики Airbus и Dassault Aviation не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права на разработки, стало лишь формальной причиной отказа Берлина и Парижа от совместного проекта.

«В ситуации догоняющего власти стран начинают думать в частности о том, не утекут ли их оставшиеся секреты куда-нибудь. При этом конечный результат проекта не гарантирован. Кроме того, не приходится сомневаться в том, что американцы в перспективе требовали бы от союзников закупать американское оборудование или блокировали потенциальные сделки о покупке европейских истребителей», — отметил аналитик.

Напомним, Франция и Германия планировали создать совместный истребитель шестого поколения к 2040 году. Стоимость проекта оценивалась в 100 миллиардов евро. Самолет должен был стать заменой для истребителей французского производства Rafale и Eurofighter, используемых ФРГ и Испанией.

Однако 9 июня стало известно, что Германия и Франция договорились прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

Ранее стало известно, что Британия может отказаться от истребителей F-35.