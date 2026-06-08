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Армия

Британия может отказаться от истребителей F-35

Telegraph: Британия может отказаться от закупки несущих ядерное оружие F-35A
Bernadett Szabo/Reuters

Правительство Великобритании из-за нехватки средств может отказаться от закупки истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Правительство и военное руководство обсуждали данный вопрос в течение выходных.

«Военачальники делают все возможное, чтобы добиться [закупки истребителей] и предлагают разные варианты. Теперь это политический, а не военный вопрос», — говорится в сообщении.

По данным издания, вместо полного отказа от истребителей власти также рассматривают вариант переноса срока их закупки.

В июне прошлого года премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон закупит у США 12 истребителей F-35A. В настоящее время ядерное оружие Британии размещено на четырех субмаринах типа Vanguard.

В мае текущего года в МИД РФ заявили, что эксперты «ядерной пятерки» под британским патронажем встретились в Марокко.

Ранее стало известно, что США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.

 
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