В МИД России заявили о тройственности в «ядерной пятерке»

Сейчас в «ядерной пятерке» (Россия, Китай, Великобритания, Франция и США) нет единства мнений по целому ряду вопросов. Об этом заявил глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«В ходе дискуссий на конференции в «ядерной пятерке» просматривалась некая тройственность: с одной стороны Россия и Китай, с другой — Франция и Великобритания, и особняком держались США», — сказал дипломат.

Белоусов добавил, что тройственность наиболее ярко проявилась во время обсуждения инициативы США по началу многосторонних переговоров по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и ядерному разоружению. По его словам, эта идея подавалась как наиболее перспективная и уже получившая поддержку стран Запада. Россию и Китай при этом склоняли к предоставлению позитивной реакции, отметил посол.

В мае заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что эксперты «ядерной пятерки» провели встречу в Марокко. Замминистра также добавил, что диалог не заморожен полностью, но ведется только на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем.

Ранее Рябков заявил, что Россию как ядерную державу невозможно победить.