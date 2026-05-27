Рябков: Россия как ядерная держава не может быть побеждена

Российская Федерация как ядерная держава не может быть стратегически побеждена. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, западные страны, ведомые нарастающими военными амбициями, «сбиваются в кучу, для того чтобы продемонстрировать свою решимость нанести России стратегическое поражение».

«Это категорически невозможно», — сказал Рябков, подчеркнув, что западные лидеры не понимают очевидного: «ядерная держава не может быть стратегически побеждена».

Накануне Рябков заявил, что эксперты «ядерной пятерки» под британским патронажем встретились в Марокко несколько недель назад. Замминистра также добавил, что диалог в «ядерной пятерке» не заморожен полностью, но ведется только на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем.

«Ядерная пятерка» — это группа пяти стран, которые официально признаны обладателями ядерного оружия согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В нее входят США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Эти страны создали и испытали ядерное оружие до 1 января 1967 года, что закрепило за ними статус ядерных держав. Они также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

