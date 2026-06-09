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Политика

Президент Колумбии ответил на критику нацистским приветствием

Президент Колумбии Петро опубликовал нацистское приветствие
Esteban Vega/AP

Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал нацистское приветствие в ответ на критику своего правительства. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети X.

Глава государства написал «Хайль Гитлер» как ответ на публикацию газеты El Espectador, в которой продвигался кандидат на пост президента Колумбии от консервативной партии Абелардо де ла Эсприэлла. При этом текст для издания был написан с помощью нейросети Gemini AI, у которой спросили, какой лидер нужен республике.

До этого кандидат ультраправой партии «Свободные саксонцы» Штефан Хартунг получил наибольшую поддержку в первом туре выборов обер-бургомистра (мэра) города Ауэ-Бад-Шлёма в Германии. Ранее он состоял в ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ). Также сообщается, что в прошлом он организовывал факельные акции протеста у центров размещения беженцев. При этом даже в случае победы кандидат может не вступить в должность. После выборов власти района обязаны проверить будущего обер-бургомистра на лояльность конституционному строю Германии.

Ранее мужчину арестовали за установку копии ворот концлагеря перед налоговой.

 
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