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Выборы в Армении — 2026
Политика

Ультраправый политик впервые со времен нацистов может возглавить немецкий город

Ультраправый политик впервые с нацистских времен может стать мэром города в ФРГ
Frank May/picture alliance/Global Look Press

Кандидат от ультраправой партии «Свободные саксонцы» получил наибольшую поддержку в первом туре выборов обер-бургомистра (мэра) города Ауэ-Бад-Шлема в Германии. Об этом сообщает газета Bild.

По итогам первого тура 37-летний Штефан Хартунг набрал около 29% голосов. Во втором туре он рассчитывает на поддержку избирателей кандидата от «Альтернативы для Германии», который получил 18,5% голосов и выбыл из борьбы. Основным соперником Хартунга остается кандидат от Христианско-демократического союза Маркус Хоффман, набравший 23,6%.

По данным издания, Хартунг ранее состоял в ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ). Также сообщается, что в прошлом он организовывал факельные акции протеста у центров размещения беженцев.

При этом даже в случае победы кандидат может не вступить в должность. Как отмечает Bild, после выборов власти района обязаны проверить будущего обер-бургомистра на лояльность конституционному строю Германии.

Отмечается, что у Хартунга есть все шансы стать первым со времен Третьего рейха ультраправым политиком, возглавившим немецкий муниципалитет.

15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Германия вновь возглавила движение в поддержку нацизма в Европе. При этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому была отведена главная роль в этом процессе — он стал «новым фюрером», сказал дипломат.

Ранее в Госдуме заявили о движении Германии к нацизму.

 
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