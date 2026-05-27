Мужчину арестовали за установку копии ворот концлагеря перед налоговой

В Германии арестовали мужчину, установившего у налоговой службы копию ворот концлагеря Освенцим, пишет Spiegel.

По данным прокуратуры, 33-летний житель Нижней Баварии установил перед зданием налоговой службы в городе Эггенфельден деревянную конструкцию с надписью «Arbeit macht frei» («труд освобождает»), которая размещалась над воротами концлагеря в Освенциме.

Спустя месяц мужчина, как считают правоохранители, снова устроил провокацию — на этот раз установив в здании налоговой службы деревянную модель печи, напоминающую крематорий нацистских лагерей. На ней также были нанесены свастики и надписи, связанные с нацистской тематикой.

По данным немецких СМИ, у мужчины были серьезные налоговые долги, возникшие после проблем с его рекламным агентством. Сейчас он находится под стражей.

