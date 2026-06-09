В Госдуме предложили задерживать суда, идущие в украинские порты

Провокационные действия стран Евросоюза против российских судов носят системный характер и требуют жесткого ответа, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он заявил «Газете.Ru», что в качестве ответных мер Россия может задерживать суда, связанные с Украиной.



«Это попытки оказать психологическое давление на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. Я считаю, что Москве стоит расценивать это как пиратство. И здесь надо применять те же меры. Против пиратов, допустим, на ряде кораблей присутствовала определенная физическая защита, либо эти корабли имели сопровождение», — сказал депутат.



Он предложил распространить ответные меры на все суда, следующие в украинские порты, если есть подозрения в перевозке военной техники.



«Мы можем применять аналогичные меры против всех кораблей, которые движутся в сторону украинских портов, если есть подозрения, что они перевозят военную технику. Давайте арестовывать эти корабли. Давайте блокировать их, давайте топить их. Это был бы адекватный ответ на творящееся беззаконие», — заключил Чепа.



Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что суда Евросоюза получили право досматривать иностранные суда, которые в Брюсселе подозревают в перевозке российской нефти. По словам Каллас, речь идет о танкерах так называемого теневого флота. Для их проверки были изменены действующие правила применения силы.



«Идея заключается в том, чтобы изменить наилучшие практики того, что разные страны делают с этими судами, потому что они действительно представляют опасность, и, конечно, цель — ограничить возможности России», — заявила глава евродипломатии.

Ранее на Западе раскрыли, как Россия изменила баланс сил на море.