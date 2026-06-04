На Западе раскрыли, как Россия изменила баланс сил на море

Принятие на вооружение подводных лодок проекта «Ясень» стало серьезным изменением баланса сил на море. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Эти корабли оснащены оборудованием на амортизирующих опорах, улучшенной конструкцией движителя, акустическими покрытиями и множеством мер по снижению шума, что, по оценкам, сделало этот класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», — говорится в материале.

Кроме того, скрытность подводной лодки сочетается с мощным вооружением и сенсорными системами, которые стали возможны благодаря как эффективности конструкции, так и ее внушительным размерам, отмечает автор.

В апреле агентство Bloomberg написало, что страны НАТО обеспокоены из-за присутствия российских подводных лодок в северной части Атлантического океана. По словам журналистов, НАТО и Россия вовлечены в противостояние, напоминающее возвращение к борьбе с подлодками в северной части Атлантического океана «времен холодной войны».

В агентстве отметили: Североатлантический альянс приступил к масштабной операции по обнаружению модернизированного атомного подводного флота России.

Ранее посольство РФ отвергло заявления Британии об угрозе российских подлодок.