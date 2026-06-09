Песков высказался о контактах Уиткоффа и Зеленского

Песков: США пока не сообщили Москве об итогах переговоров с Зеленским

Американская сторона пока не передавала России информацию об итогах переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентов Украины Владимиром Зеленским. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать результаты состоявшейся встречи и уточнить, доводил ли Вашингтон ее итоги до Москвы.

Песков ответил, что американская сторона пока не предоставляла такую информацию. По его словам, это связано с тем, что разговор состоялся совсем недавно. Он отметил, что встреча прошла буквально только что, поэтому каких-либо данных о ее результатах российская сторона пока не получала.

Зеленский подтвердил телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем лидера Джаредом Кушнером во время остановки в аэропорту Кишинева.

Зеленский назвал беседу «очень позитивной» и выразил благодарность собеседникам за готовность максимально активно работать, чтобы «дать толчок дипломатии» для завершения военных действий на Украине.

Ранее в Кремле сообщили о закрытых контактах с Киевом.