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Политика

Американский генерал признал бессилие Patriot перед российскими ракетами

Генерал Ходжес признал бессилие систем Patriot перед российскими ракетами
Global Look Press

Американские системы Patriot оказались неспособны противостоять российским ракетам. Об этом заявил экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, девять ракет были выпущены по Киеву, и все девять достигли целей. Военный подчеркнул, что ни один снаряд ВС РФ не был перехвачен.

«Ни одна не была поражена батареями Patriot, которые США предоставили специально для защиты Киева от ударов такого рода», — сказал Ходжес.

Он также заметил, что не сработали и другие западные системы ПВО. Многоуровневая система, созданная на Украине, потерпела неудачу, поскольку Россия создала ракетный потенциал, с которым нынешнее поколение систем ПВО стран НАТО не может бороться, констатировал Ходжес.

В июне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем ПВО для защиты страны. Он охарактеризовал проблему как приоритетную и серьезную. Зеленский отметил, что прошлой зимой Россия била по Украине баллистическими ракетами, из-за чего в стране наблюдается дефицит средств ПВО.

Зеленский добавил, что война США против Ирана истощила ресурсы американцев и отвлекла внимание от конфликта на Украине. По этой причине глава Украины призвал нарастить производство ракет, поскольку только Америка способна создать нужные объемы оружия.

Ранее Зеленский посетовал, что Украина не получала такой поддержки от США, как Ближний Восток.

 
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