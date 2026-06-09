В Европарламенте посчитали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер считает заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о планах продолжать закупать российский газ угрозой устойчивости политики Евросоюза. Об этом говорится в депутатском запросе Мюллера, передает «Лента.ру».

В июне Мадьяр признал, что Будапешт, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью отказаться от импорта нефти и газа из России.

Мюллер напомнил, что Европейская комиссия (ЕК) неоднократно заявляла о необходимости для ЕС полностью отказаться от российских энергоресурсов. Однако публичные обсуждения этого вопроса показывают признаки подрыва устойчивости этой политики, говорится в документе.

Парламентарий считает, что слова венгерского премьера вызывают серьезные вопросы о настоящем намерении некоторых государств-членов ЕС отказаться от поставок из России.

Мюллер призвал ЕК официально запросить у Венгрии план исключения российских нефти и газа из национального энергетического баланса, а также принять меры для обеспечения полного запрета на импорт энергоносителей из РФ в страны ЕС.

Ранее Мадьяр поставил ЕС на место по вопросу закупки российских энергоресурсов.