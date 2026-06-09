Госсекретарь США поздравил Пашиняна с победой на выборах в парламент

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.Об этом госсекретарь написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Рубио, он поздравляет Пашиняна с тем, что его партия осталась у власти. Госсекретарь подчеркнул, что США готовы работать с Арменией над реализацией целей, которые были обозначены на «историческом» мирном саммите в Вашингтоне. Работа будет вестись для обеспечения мира, стабильности и процветания как в Закавказье, так и за его пределами.

8 июня Пашинян заявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда он знает результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, доверенные лица партии присутствовали на всех участках.

В этот же день лидер оппозиционного блока «Армения», экс-президент страны Роберт Кочарян заявил, что оспорит результаты парламентских выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами.

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении.