Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук и подполковник запаса Олег Иванников прокомментировал смерть полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Дрогайцева, который отдал приказ обстрелять Белгород ракетами «Точка-У» в 2022 году. Эксперт рассказал aif.ru о судьбе украинского офицера.

Полковника Дрогайцева, как отмечает эксперт, отравили знакомые, которые были недовольны его действиями. Он использовал их для выполнения опасных заданий на линии фронта, обещая значительные вознаграждения, но в итоге обманул их и предал.

По словам Иванникова, многие из тех, кто пострадал из-за его решений, имели семьи, и хотя они не проявляли открытой ненависти, желание отомстить у них было.

«Пользуясь случаем, ему вручили несколько бутылок поддельного алкоголя, содержащего яд», — отметил эксперт.

Сообщалось, что в 2023 году он уволился из ВСУ по причине «состояния здоровья» и завел множество врагов. Его смерть произошла «при странных обстоятельствах» после встречи с бывшими сослуживцами.

Ранее офицер ВСУ скончался на дежурстве при странных обстоятельствах.