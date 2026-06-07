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Армия

Силовики сообщили о смерти полковника ВСУ, приказавшего обстрелять Белгород

РИА Новости: умер полковник ВСУ, приказавший обстрелять Белгород «Точками-У»
Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА «Новости»

В Хмельницкой области при странных обстояльствах скончался полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Дрогайцев, отдавший приказ обстрелять Белгород ракетами «Точка-У» в 2022 году. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Отмечается, что сердце украинского военного остановилось после встречи с бывшими сослуживцами.

Собеседник агентства уточнил, что до специальной военной операции (СВО) Дрогайцев был начальником Хмельницкого ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов), а затем пошел на службу в ВСУ и командовал 19-й ракетной бригадой. Он уволился из украинской армии в 2023 году по «состоянию здоровья». По словам источника, полковник нажил себе уйму врагов.

3 июля 2022 года Вооруженные силы Украины атаковали Белгород с помощью ракет «Точка-У» с кассетными боеприпасами. В Минобороны России тогда отмечали, что в жилых кварталах, которые были обстреляны, нет никаких военных объектов. В ведомстве подчеркнули, что все три запущенные по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» были уничтожены в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны. Однако после поражения обломки одной из ракет упали на жилой дом.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В результате обстрела Белгорода тем днем не выжили три человека, еще двое пропали без вести, в том числе один ребенок. Также были ранены четыре человека, пострадали 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью был разрушен один дом.

Ранее офицер ВСУ скончался на дежурстве при странных обстоятельствах.

 
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