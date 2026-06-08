Стало известно, когда подведут результаты парламентских выборов в Армении

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении представит итоговые результаты парламентских выборов в стране 14 июня, заявил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, до пятницы, 12 июня, ЦИК будет делать пересчеты и корректировочные этапы, а после — оценивать жалобы и заявления.

До этого сообщалось, что оппозиционный блок «Армения» оспорит результаты парламентских выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, определяют геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Никол Пашинян заявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда он знает результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, доверенные лица партии присутствовали на всех участках.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов.