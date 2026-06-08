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Выборы в Армении — 2026
Политика

В Сербии назвали плохим знаком поздравление Макрона в адрес Пашиняна

Депутат Станоевич: поздравление Макрона Пашиняну является плохим знаком
Vahram Baghdasaryan/Photolure via Reuters

Поздравление президента Франции Эммануэля Макрона в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна является плохим знаком. Об этом RTVI заявил глава парламентского комитета Сербии по делам диаспоры, депутат от движения «Мы — голос народа» Драган Станоевич.

Парламентарий отметил, что аналогичные поздравления от французского лидера получал президент Украины Владимир Зеленский.

«Запад спит и мечтает нанести вред России. Ради этого они готовы обещать и Армении, и другим кавказским республикам все что угодно, лишь бы превратить их в прокси в этой гибридной войне против России», — сказал депутат.

Станоевич добавил, что политики Пашиняна и Зеленского имеют сходства, которые могут оказать негативное влияние на Армению.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда у политика результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

Ранее наблюдатели ОБСЕ указали на угрозы Пашиняна в адрес оппозиции.

 
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