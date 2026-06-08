Постпред РФ раскрыл позицию европейских стран в ОБСЕ по диалогу с Россией

Ряд европейских стран в ОБСЕ признают необходимость диалога с Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Могу сказать, что есть ряд европейских стран, которые понимают важность возобновления диалога с Россией. Но они не могут продвинуть такую позицию через Евросоюз и НАТО, потому что не готовы оспаривать важность блокового подхода», — сказал дипломат.

Полянский добавил, что в ЕС следят за тем, чтобы все «ходили стадом» и в принципиальных позициях стран-членов «не было зазоров».

Накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе вместе с США стоит вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, «в идеале» первый шаг к диалогу должен сделать Европейский союз, а если эта попытка закончится неудачей, то подключиться к переговорам должны Франция, Германия и Великобритания.

Ранее эксперт объяснил, почему ЕС рассматривает на роль переговорщика с Россией именно Стубба.