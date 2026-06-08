Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Постпред РФ раскрыл позицию европейских стран в ОБСЕ по диалогу с Россией

Полянский: ряд стран ЕС в ОБСЕ неформально признают необходимость диалога с РФ
Global Look Press

Ряд европейских стран в ОБСЕ признают необходимость диалога с Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Могу сказать, что есть ряд европейских стран, которые понимают важность возобновления диалога с Россией. Но они не могут продвинуть такую позицию через Евросоюз и НАТО, потому что не готовы оспаривать важность блокового подхода», — сказал дипломат.

Полянский добавил, что в ЕС следят за тем, чтобы все «ходили стадом» и в принципиальных позициях стран-членов «не было зазоров».

Накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе вместе с США стоит вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, «в идеале» первый шаг к диалогу должен сделать Европейский союз, а если эта попытка закончится неудачей, то подключиться к переговорам должны Франция, Германия и Великобритания.

Ранее эксперт объяснил, почему ЕС рассматривает на роль переговорщика с Россией именно Стубба.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!