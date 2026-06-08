Эксперт объяснил, почему ЕС рассматривает на роль переговорщика с Россией именно Стубба

Кандидатура президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика с Россией от Европейского союза (ЕС) возникла неслучайно. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал журналист Александр Бабицкий.

Обозреватель отметил, что финский лидер был одним из первых политиков, кто после начала специальной военной операции на Украине начал зондировать тему переговоров с Москвой. Более того, по его словам, в прошлом году западная пресса презентовала его как представителя Европы на встречах с президентом США Дональдом Трампом.

«Тогда администрация Трампа говорила о намерении оставить Европу разбираться с украинской проблемой самостоятельно — без американских денег и оружия. И именно Стубба СМИ преподносили как человека, наладившего контакт с Трампом и сумевшего сгладить острые углы в диалоге Белого дома и Брюсселя», — напомнил Бабицкий.

Он предположил, что на сегодняшний день Стубб играет роль некого «дипломатического аватара» западных элит, осознавших крах проекта глобализации и желающих заключить временное перемирие с Россией, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с главным соперником Запада — Китаем.

В мае газета Politico писала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы, помимо Стубба, могли бы претендовать экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

7 июня Стубб заявил, что «в идеале» первый шаг к диалогу должен сделать Брюссель, а если эта попытка закончится неудачей, то подключиться к переговорам должны Франция, Германия и Великобритания. В случае, если их инициатива провалится, европейцам «придется найти другой формат», убежден президент Финляндии.

Ранее в Финляндии объяснили резкую смену риторики Стубба про «российскую угрозу».