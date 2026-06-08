Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

В Госдуме заявили, что Пашинян тянет Армению «в пропасть»

Депутат Журавлев: армяне не поняли, что Пашинян тянет страну в пропасть
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Армянское общество не поняло, что премьер-министр Никол Пашинян тянет страну и народ в пропасть. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru, комментируя результаты парламентских выборов в республике.

Депутат утверждает, что Пашинян «старался изо всех сил, включив административный ресурс и угрозы», но не смог добиться безоговорочной победы. Он выразил сожаление, что в армянском обществе нет понимания, что премьер-министр тянет страну в пропасть.

«Противников все больше, политика правительства наносит ущерб всему, чего касается. Уже несут убытки армянские сельхозпроизводители. Лишенные традиционного российского рынка они не могут оперативно переориентироваться на ЕС. Европейские фермеры не пускают туда конкурентов», — заявил Журавлев.

По его словам, Пашинян проводит «антиармянскую» политику, которую диктуют из-за рубежа. Она выгодна «западным кураторам», утверждает политик.

Как объявил ЦИК Армении, по итогам состоявшихся вчера парламентских выборов партия премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов.

Второе место заняла оппозиционная «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, получившая 23,29% голосов. Тройку лидеров замкнул «Альянс Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном — ему досталось 9,94%.

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!