В Госдуме заявили, что Пашинян тянет Армению «в пропасть»

Депутат Журавлев: армяне не поняли, что Пашинян тянет страну в пропасть

Армянское общество не поняло, что премьер-министр Никол Пашинян тянет страну и народ в пропасть. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru, комментируя результаты парламентских выборов в республике.

Депутат утверждает, что Пашинян «старался изо всех сил, включив административный ресурс и угрозы», но не смог добиться безоговорочной победы. Он выразил сожаление, что в армянском обществе нет понимания, что премьер-министр тянет страну в пропасть.

«Противников все больше, политика правительства наносит ущерб всему, чего касается. Уже несут убытки армянские сельхозпроизводители. Лишенные традиционного российского рынка они не могут оперативно переориентироваться на ЕС. Европейские фермеры не пускают туда конкурентов», — заявил Журавлев.

По его словам, Пашинян проводит «антиармянскую» политику, которую диктуют из-за рубежа. Она выгодна «западным кураторам», утверждает политик.

Как объявил ЦИК Армении, по итогам состоявшихся вчера парламентских выборов партия премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов.

Второе место заняла оппозиционная «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, получившая 23,29% голосов. Тройку лидеров замкнул «Альянс Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном — ему досталось 9,94%.

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении.