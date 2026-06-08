Захарова обвинила Киев в нарушении международного права после атаки на поезд в Крыму

Захарова: Киев атакой на поезд в Крыму нарушил международное гуманитарное право

Власти Украины демонстративно нарушили нормы международного гуманитарного права, атаковав поезд Москва — Симферополь в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что западные спонсоры Киева поощряют подобные удары со стороны правительства и спецслужб Украины.

Утром 8 июня украинский беспилотник совершил удар по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. В результате помощник машиниста получил травмы, несовместимые с жизнью. После удара движение поездов на полуострове временно приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, последствиях удара и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник назвал возможные районы запуска дронов по поезду в Крыму.