В МИД Армении высказались о планах на отношения с Турцией

Армения рассчитывает на нормализацию отношений с Турцией, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Об этом сообщает Armenpress.

Он предположил, что в ближайшее время Ереван добьется «ощутимого прогресса в плане полной нормализации наших отношений с Турцией».

Министр подчеркнул, что сегодня между государствами существует прямая торговля только в таможенном контексте, а географически торговые отношения выстроены лишь через территорию третьих стран.

В мае посол Баку в Анкаре Рашад Мамедов заявил, что граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов в республике, которые пройдут 7 июня. По его словам, после выборов представители Армении изменят конституцию и проведут референдум.

Мамедов отметил, что Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Он утверждает, что установление контроля Азербайджана над Карабахом появилась надежда на открытие пограничных переходов между Турцией и Арменией.

Ранее Пашинян призвал Россию принять решение по дороге в Турцию и Азербайджан.