В Португалии ужесточили миграционное законодательство

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал указ, ужесточающий местное миграционное законодательство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает газета ABC.

Соответствующий указ вносит поправки в закон» о гражданстве.

По данным газеты, одно из ключевых изменений в новом законе касается детей, появившихся на свет в Португалии. До сих пор для получения ребенком португальского гражданства хватало, чтобы один из родителей мог законно проживать в стране по меньшей мере в течение года. Согласно новому закону, теперь хотя бы один из опекунов должен проживать в Португалии минимум пять лет.

Также указ ужесточил требования для получения паспорта на основании срока проживания в Португалии. Так, общее время нахождения в стране на законных основаниях увеличено с пяти до десяти лет.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что количество оснований для выдворения из России мигрантов будет удвоено. Спикер парламента напомнил, что работа по ужесточению миграционного законодательства ведется Госдумой с 2024 года: за это время депутаты приняли 22 федеральных закона на эту тему. Большая часть из них (18) была инициирована самими народными избранниками.

Ранее Мария Захарова заявила, что детям российских дипломатов насильно дают гражданство США.

 
