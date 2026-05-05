В Португалии ужесточили миграционное законодательство

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал указ, ужесточающий местное миграционное законодательство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает газета ABC.

Соответствующий указ вносит поправки в закон» о гражданстве.

По данным газеты, одно из ключевых изменений в новом законе касается детей, появившихся на свет в Португалии. До сих пор для получения ребенком португальского гражданства хватало, чтобы один из родителей мог законно проживать в стране по меньшей мере в течение года. Согласно новому закону, теперь хотя бы один из опекунов должен проживать в Португалии минимум пять лет.

Также указ ужесточил требования для получения паспорта на основании срока проживания в Португалии. Так, общее время нахождения в стране на законных основаниях увеличено с пяти до десяти лет.

