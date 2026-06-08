Каллас похвалила Армению по итогам парламентских выборов

Каллас: на голосовании в парламент Армения выбрала европейское будущее

На голосовании за кандидатов в парламент Армения сделала выбор в пользу европейского будущего. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств стран ЕС.

«Народ Армении, хотя и под сильным давлением России, все же выбрал европейское будущее, и это хорошо», — прокомментировала глава евродипломатии итоги парламентских выборов в республике.

По ее словам, Брюссель готов помочь Еревану в проведении реформ, которые поспособствуют реализации заявленного армянскими властями политического курса на евроинтеграцию.

Как объявил ЦИК Армении, по итогам состоявшихся вчера парламентских выборов партия премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов.

Второе место заняла оппозиционная «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, получившая 23,29% голосов. Тройку лидеров замкнул «Альянс Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном — ему досталось 9,94%.

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении.