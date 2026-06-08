Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Каллас похвалила Армению по итогам парламентских выборов

Каллас: на голосовании в парламент Армения выбрала европейское будущее
Global Look Press

На голосовании за кандидатов в парламент Армения сделала выбор в пользу европейского будущего. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств стран ЕС.

«Народ Армении, хотя и под сильным давлением России, все же выбрал европейское будущее, и это хорошо», — прокомментировала глава евродипломатии итоги парламентских выборов в республике.

По ее словам, Брюссель готов помочь Еревану в проведении реформ, которые поспособствуют реализации заявленного армянскими властями политического курса на евроинтеграцию.

Как объявил ЦИК Армении, по итогам состоявшихся вчера парламентских выборов партия премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов.

Второе место заняла оппозиционная «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, получившая 23,29% голосов. Тройку лидеров замкнул «Альянс Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном — ему досталось 9,94%.

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!