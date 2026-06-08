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Политика

Россиян попросили отказаться от визитов в Израиль на фоне эскалации конфликта

Посольство РФ в Тель-Авиве призвало граждан воздержаться от посещения Израиля
Hannah Mckay/Reuters

В связи с обострением обстановки в Израиле и на Ближнем Востоке посольство РФ в Тель-Авиве призвало граждан воздержаться от посещения израильского государства до прояснения ситуации. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве призвали находящихся в Израиле граждан сохранять спокойствие и бдительность, соблюдать указания местных властей относительно мер безопасности, оставаться в безопасных местах и в случае необходимости не покидать их до уведомления.

В настоящее время консульский отдел посольства РФ осуществляет прием граждан в штатном режиме, ограничений по оказанию отдельных услуг пока не планируется, говорится в заявлении.

В диппредставительстве добавили, что по состоянию на 8 июня не располагают информацией о гражданах РФ, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля. Там же добавили, что аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве продолжает осуществлять прием и отправку гражданских рейсов.

До этого сообщалось, что Генеральное консульство России в Хайфе с 9 июня будет принимать граждан лишь по срочным вопросам и для выдачи готовых документов на фоне возобновления ударов между Израилем и Ираном.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее в Белом доме заявили, что при неудаче переговоров с Тегераном США могут отправить в Иран спецназ.

 
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