В России видят запрос армянского общества на развитие отношений с РФ

Захарова заявила о запросе армянского общества на развитие связей с Россией

В России видят запрос армянского общества на развитие российско-армянских связей, а также на пребывание Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в документе, опубликованном на сайте министерства.

«В армянском обществе очевиден широкий запрос на поступательное развитие российско-армянских связей, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, приносящее армянскому народу осязаемые большие блага», — отметила она.

Кроме того, в своем комментарии дипломат обратила внимание, что парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства западной стороны, в первую очередь ЕС.

Захарова обратила внимание, что предварительные итоги выборов говорят о том, что объявившая о победе партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна «не получила монополию на власть». Более того, по сравнению с предыдущим электоральным циклом, ее поддержка заметно снизилась, указала представитель МИД.

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении.