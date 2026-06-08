Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

В России видят запрос армянского общества на развитие отношений с РФ

Захарова заявила о запросе армянского общества на развитие связей с Россией
Владимир Астапкович/РИА Новости

В России видят запрос армянского общества на развитие российско-армянских связей, а также на пребывание Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в документе, опубликованном на сайте министерства.

«В армянском обществе очевиден широкий запрос на поступательное развитие российско-армянских связей, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, приносящее армянскому народу осязаемые большие блага», — отметила она.

Кроме того, в своем комментарии дипломат обратила внимание, что парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства западной стороны, в первую очередь ЕС.

Захарова обратила внимание, что предварительные итоги выборов говорят о том, что объявившая о победе партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна «не получила монополию на власть». Более того, по сравнению с предыдущим электоральным циклом, ее поддержка заметно снизилась, указала представитель МИД.

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!