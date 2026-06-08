Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

В Кремле прокомментировали начало масштабных учений НАТО у границ России

Песков об учениях НАТО у границ РФ: Минобороны пристально отслеживает
Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал начало крупных учений НАТО у границ России.

«Естественно, приближение военной инфраструктуры НАТО происходит несколько десятилетий. И, конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства... Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне тех процессов, которые вы обозначили», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

8 июня Североатлантический альянс начал масштабные тактические воздушные учения Ramstein Flag 2026 (RAFL 26), часть этапов которых развернутся на восточном и северном флангах НАТО в непосредственной близости от российских границ.

Учения проводятся в третий раз. В тренировках задействованы военнослужащие и техника 18–19 стран — членов альянса. Маневры продлятся 12 дней — с 8 по 19 июня. Основные этапы учений состоятся на территориях Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Привлечено более 200 самолетов различного типа (включая истребители Eurofighter, F-35, самолеты-заправщики, а также авиационные комплексы радиообнаружения и наведения E-3A AWACS и беспилотники RQ-4D Phoenix).

Ранее США и Британия провели военные учения на границе с Белоруссией.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!