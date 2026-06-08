В Кремле прокомментировали начало масштабных учений НАТО у границ России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал начало крупных учений НАТО у границ России.

«Естественно, приближение военной инфраструктуры НАТО происходит несколько десятилетий. И, конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства... Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне тех процессов, которые вы обозначили», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

8 июня Североатлантический альянс начал масштабные тактические воздушные учения Ramstein Flag 2026 (RAFL 26), часть этапов которых развернутся на восточном и северном флангах НАТО в непосредственной близости от российских границ.

Учения проводятся в третий раз. В тренировках задействованы военнослужащие и техника 18–19 стран — членов альянса. Маневры продлятся 12 дней — с 8 по 19 июня. Основные этапы учений состоятся на территориях Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Привлечено более 200 самолетов различного типа (включая истребители Eurofighter, F-35, самолеты-заправщики, а также авиационные комплексы радиообнаружения и наведения E-3A AWACS и беспилотники RQ-4D Phoenix).

Ранее США и Британия провели военные учения на границе с Белоруссией.