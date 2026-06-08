Генконсульство РФ в израильской Хайфе ограничит прием граждан на фоне ударов Ирана

Генеральное консульство России в Хайфе с 9 июня будет принимать граждан лишь по срочным вопросам и для выдачи готовых документов на фоне возобновления ударов между Израилем и Ираном. Об этом заявил РИА Новости советник Генерального консульства РФ в Хайфе Оксана Жерновая.

По словам дипломата, это связано с тем, что в здании диппредставительства нет бомбоубежища, которое могло бы вместить большое количество людей.

Так, россияне могут обратиться в генконсульство по вопросам выдачи готовых загранпаспортов, оформления свидетельства на возвращение в Россию, а также оформления и выдачи виз.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее в Белом доме заявили, что при неудаче переговоров с Тегераном США могут отправить в Иран спецназ.