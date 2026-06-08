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Политика

Bloomberg оценил потери ЕС в случае блокады Тайваня со стороны Китая

Bloomberg: ЕС за 1 год потеряет $2 трлн в случае конфликта США и Китая
Global Look Press

Евросоюз в случае военного конфликта между США и Китаем и блокады Тайваня потеряет за год около $2 трлн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это связано с тем, что Тайвань производит большую часть самых передовых чипов в мире. Остановка их поставок парализует европейский автопром, ИТ-сектор и производство бытовой электроники. Кроме того, к дефициту сырья приведут прекращение торговли с Китаем, закрытие морских путей и взаимные санкции.

По подсчетам аналитиков агентства, сильнее всего от этого пострадают экономики Германии, Италии, Испании и Франции.

«Эти выводы подчеркивают один из главных уроков кампании [президента США Дональда] Трампа против Ирана: США может быть и задают тон в мировых делах, но Европа часто платит большую цену», — говорится в статье.

Источники агентства подчеркнули, что страны ЕС не готовы к подобному сценарию, серьезная эскалация потребует от них принятия решений в считанные часы, но объединение в настоящее время не в состоянии быстро реагировать.

До этого полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал, каким может быть конфликт Китая и США.

Ранее на Тайване назвали нарушением международного права морскую операцию КНР.

 
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