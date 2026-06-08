Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в инциденте с падением БПЛА в Молдавии и призвал усилить давление на Москву. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Россия якобы представляет угрозу не только Украине, но и Европе в целом. Министр призвал усилить коллективное давление, чтобы Москва положила конец конфликту.

До этого обломки БПЛА были обнаружены на сельскохозяйственном участке у села Лопатна в Огреевском районе Молдавии.

По информации местных СМИ, беспилотник, предположительно, украинский. На обломках обнаружили надпись «обережно гвинт рухома частина» (в переводе с украинского — «осторожно винт подвижная часть»). На данный момент фрагменты БПЛА исследуются, выясняются обстоятельства случившегося.

При этом в МИД Молдавии также сообщили, что беспилотник, с большой вероятностью, был украинского происхождения. В ведомстве заявили, что «находятся в постоянном контакте с украинскими властями по поводу дрона, взорвавшегося в Оргееве, однако по предварительным данным, наиболее вероятно, что дрон имеет украинское происхождение».

Ранее в Молдавии дрон пролежал на крыше дома две недели.