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Выборы в Армении — 2026
Политика

Токаев поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на выборах
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте казахстанского лидера.

Токаев отметил, что выборы в Армении, по предварительным данным международных наблюдателей, прошли в соответствии с законодательством страны, открыто и при обеспечении необходимых условий для волеизъявления граждан.

Президент Казахстана пожелал армянскому премьеру дальнейшей успешной работы в интересах своей страны. Политик отметил, что Астана готова продолжить активное сотрудничество с Ереваном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Также Токаев пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза.

 
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