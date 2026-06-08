Россия и Китай становятся новыми центрами влияния в мире. Об этом заявил профессор Университета Миссури в США Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, роли многих стран на мировой арене меняются. В частности, он указал на разделение США и Западной Европы на части, ни одна из которых не обладает прежней силой.

«Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. И, конечно, они будут заключать новые сделки», — отметил Хадсон.

До этого заместитель главы российского МИД Георгий Борисенко спрогнозировал, что влияние США будет неуклонно уменьшаться в многополярном мире. По его мнению, если Соединенные Штаты не смогли победить Иран, это означает, что они проиграли.

В конце апреля в журнале American Conservative выразили мнение, что «плохо организованная» военная операция против Ирана, привела к завершению века американского доминирования в мировой политике. Авторы статьи отметили, что американский лидер «упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет». В издании считают, что Соединенные Штаты смогут сохранить свое существование только, если поймут, насколько разрушительными являются чрезмерные военные расходы.

Ранее Вэнс заявил об окончании безраздельного военного господства США.