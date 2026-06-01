В МИД РФ высказались о будущем США в новом миропорядке

Влияние США будет неуклонно уменьшаться в многополярном мире. Такой прогноз озвучил заместитель главы российского МИД Георгий Борисенко, пишет РИА Новости.

«Мы это видим уже сейчас на примере конфликта с Ираном», — сказал он на VI международном экспертном форуме «Россия-Ближний Восток».

По его мнению, если Соединенные Штаты не смогли победить Иран, это означает, что они проиграли.

В конце апреля в журнале American Conservative (AC) выразили мнение, что «плохо организованная» военная операция против Ирана, привела к завершению века американского доминирования в мировой политике. Авторы статьи отметили, что американский лидер «упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет». В издании считают, что Соединенные Штаты смогут сохранить свое существование только, если поймут, насколько разрушительными являются чрезмерные военные расходы.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об окончании безраздельного военного господства США во всех общих пространствах. По словам политика, сегодня США сталкиваются с серьезными угрозами со стороны Китая, России и других государств, решительно настроенных превзойти американцев в каждой из областей.

Ранее американский президент назвал США «единственной силой в мире», которая способна «гарантировать мир во всем мире».

 
